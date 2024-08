Napoli-Girona 0-2 | la partita della risacca Napoli messo sotto poi anche la costruzione dal basso

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 3 agosto 2024)0-2: lacon l’aggravantedalLa. Prima o poi doveva arrivare. Ed è arrivata. Contro ilche è avversario insidioso nonostante cessioni illustri (oggi Dovbyk ha esordito con la Roma di De Rossi). Ilha lottato a lungo lo scorso anno per la Liga ed è poi finito quarto. E in quest’amichevole ha praticamente tenuto sempre il pallino del gioco. Ha asfissiato ilcon pressing alto. Prima, durante e dopo il temporale che si è abbattuto su Castel di Sangro e ha quasi del tutto svuotato le gradinate dello stadio prive di copertura, cioè tutte tranne la tribuna. Per dirla brutalmente, ildi Conte non l’ha vista praticamente mai, soprattutto nella prima ora di gioco.