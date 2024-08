Lukaku in attesa del Napoli | Conte blocca due cessioni I nomi

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 3 agosto 2024)determinato a raggiungereal. La situazione Osimhen complica le trattative. Gaetano e Cajusteti, mercato in stallo. Il mercato delsembra essere in una fase di stallo, con diverse situazioni intrecciate che stanno rallentando le operazioni sia in entrata che in uscita.: la volontà del belga e l’ostacolo Osimhen Nonostante le voci su un possibile interesse dell’Aston Villa, Romeluresta focalizzato sul. L’attaccante belga è determinato a ricongiungersi con Antonioe sta rifiutando altre offerte. Attualmente si allena da solo a Cobham, indi sviluppi sulla situazione di Victor Osimhen. Il futuro di Osimhen rimane il nodo cruciale. Il PSG sembra voler negoziare al ribasso rispetto alle richieste di De Laurentiis, mentre l’ipotesi di uno scambio con il Chelsea non entusiasma il nigeriano.