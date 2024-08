Graziani lancia la sfida | Lautaro Martinez si confermerà Ma occhio a Lukaku!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 3 agosto 2024) Non è escluso se anche la prossima stagionee Romelupossano essere ancora avversari in Serie A. Secondo Francesco, se questa ipotesi dovesse concretizzarsi, il belga potrebbe dare filo da torcere al capitano dell’Inter in fatto di numeri di gol. CURIOSITÀ – A guadagnare il titolo di capocannoniere della Serie A nella stagione 2023/2024 è stato, in grado di andare in gol con la maglia dell’Inter per ben 24 volte. A quindici giorni dall’inizio della nuova stagione, si aprono i pronostici per il futuro bomber del campionato italiano. Proprio sull’argomento si esprime Francesco: «Sono curioso di vedere cosa farà Artem Dovbyk. Questo ragazzo viene da una stagione straordinaria al Girona, capo cannoniere della Liga, quindi sono curioso di vederlo in Italia.