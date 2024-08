Gelati senza lattosio al supermercato | ecco quali comprare

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 3 agosto 2024) L'estate può essere difficile per gli intolleranti al, specialmente a merenda. L'offerta dilactose-free negli stabilimenti e nei bar lascia ancora molto a desiderare, ma per fortuna aldi alternative ce ne sono diverse.un elenco dida provare per una pausa golosaconseguenze. IdelAlimentum Cono e Biscotto La linea Alimentum della Conad è dedicata a prodottiglutine e. Il gelato biscotto è squisito, un formato di medie-piccole dimensioni dal biscotto morbido e saporito. C’è poi il cono, con classico gusto alla vaniglia e copertura di cioccolato e granella di nocciole. Amando Biscotto, Ste Cono La Sommantana ha messo a punto un’ottima selezione divegetali, a base di bevanda alla mandorla.