Erdogan usa il pugno duro con Instagram Basta censura ecco il braccio di ferro

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 3 agosto 2024)è ancora inaccessibile in Turchia, con il secondo giorno di blocco per il social network dopo le accuse dimosse da un alto funzionario turco contro la piattaforma americana. La decisione era stata annunciata sul suo sito web dall'Autorità turca per le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (BTK) e fa riferimento a norme che consentono il blocco di «contenuti criminali», senza fornire ulteriori dettagli.«Il nostro Paese ha valori e sensibilità. Nonostante i nostri avvertimenti, non hanno preso in considerazione i contenuti criminali. Abbiamo imposto un divieto di accesso. Quando rispetteranno le nostre leggi, il divieto verrà revocato», ha detto ieri il ministro dei Trasporti e Infrastrutture Abdulkadir Uraloglu.