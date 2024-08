Caccia Lombardia medaglia d’oro per lo sperpero di soldi pubblici | ecco l’ultima novità

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) I cittadini elettori, anche quelli schierati con l’amministrazione di turno in carica, dovrebbero sapere che spesso i politici che hanno eletto coltivano l’hobby dellodei loro, e che lo fanno anche per difendere interessi di minoranze molto, molto impattanti sull’ambiente. La Regionelo fa da decenni, promuovendo regolamenti e atti in campo venatorio in aperto contrasto con la legge quadro nazionale e con le direttive europee. In questo caso lo spreco sta soprattutto nelle spese legali affrontate in decine e decine di procedimenti giudiziari, che nel tempo hanno visto Palazzosoccombere di fronte ai ricorsi promossi dalla Lega per l’abolizione della; ma è anche più articolato.