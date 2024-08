Un buon punto al tie break e l’onore di incontrare il Re

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) L’abbraccio con Karch Kiraly è la foto copertina della partita e forse dell’Olimpiade di Giovanni Guidetti, quella stretta di mano con l’idolo suo e soprattutto di papà Adriano, che aveva sempre una foto dell’americano nel taschino quando allenava: "Il ‘biondino’ – ride Giovanni Guidetti –. Papà lo prendeva sempre ad esempio per i suoi allenamenti e anche con me, il suo mantra era ‘non lo dico io, lo dice il biondino’, riferendosi a Kiraly. E anche se gli Stati Uniti hanno battuto la sua Serbia 3-2, con un percorso verso i quarti di finale un po’ più insidioso per le ragazze balcaniche allenate da Guidetti, il clima post partita era disteso. Guidetti, il papà sarà invidioso di questa sua confidenza con Kiraly? "Con Karch ho un bellissimo rapporto, avevo il suo poster in camera, giocavo con una ginocchiera sola come il suo compagno di beach volley Pat Powells.