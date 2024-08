Tuffi Tocci Marsaglia provano a sognare il podio olimpico nel sincro dai tre metri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) Dopo aver sfiorato il bronzo con Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi, l’Italia deisi gioca un’altra carta da medaglia sempre dal trampolino dai tre. Nella gara delmaschile, infatti, Giovannie Lorenzopartono con l’obiettivo di salire sule centrare una medaglia che sarebbe storica per i colori azzurri, visto che sarebbe la prima volta per un duo italiano in questa gara. Chiaramente servirà la prestazione perfetta a, con magari anche un po’ di aiuto dalla concorrenza. A Doha a febbraio è arrivato uno straordinario argento, ma il punteggio di 384,24 potrebbe non bastare per salire sul, con gli azzurri che dovranno avvicinare il muro dei 400 punti o almeno dei 390. Ovviamente la coppia favorita per la medaglia d’oro sarà quella cinese.