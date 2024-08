Torrecuso di anima con il festival Up&Bascio | i giovani al centro del progetto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 2 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNelstorico di, dal 2 al 4 agosto, l’Associazione Gramigna organizza la terza edizione del“Up&Bascio”. Unorganizzato ed autofinanziato da Gramigna, realizzato grazie all’impegno di tantivolontari e da una rete di realtà associative torrecusane sempre più attive nello sviluppare un lavoro di rete. Quest’anno il tema delsarà quello dell’Innovazione rurale. In particolare ci si confronterà su come progetti di natura culturale possano trovare spazio nelle aree interne sannite e su come la stessa cosa possa avvenire per startup e progetti di innovazione tecnologica. Ci si confronterà con esperti di tali settori e con istituzioni pubbliche. Ilprevede anche la partecipazione di gruppi musicali locali e di dj set tutte le serate del