Sessa Aurunca | in strada nonostante i domiciliari arrestato per evasione

(Di venerdì 2 agosto 2024). Ingli arrestiper. In manette un 30enne che si intratteneva liberamente con alcuni familiari all’esterno della sua abitazione. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri quando i carabinieri della locale Stazione, nel corso dei controlli previsti a carico di persone sottoposte a misure di detenzione alternative, hanno sorpreso l’uomo, gravato da precedenti per estorsione e associazione per delinquere, insenza un giustificato motivo. Accortosi della presenza dei militari ha tentato rocambolescamente di rientrare nell’abitazione, azione inutile ai fini della contestazione del reato di. Accompagnato in caserma, dopo le formalità di rito, è stato posto a disposizione della competente autorità giudiziaria che, nella mattinata odierna, ne ha convalidato l’arresto.