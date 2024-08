Sconti per gli asili nido in Valtellina sul piatto ci sono 50mila euro per genitori bisognosi Chi ne ha diritto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024) Sondrio – Cinquantamilaa sostegno delle famiglie più bisognose: è la somma messa a disposizione dai Comuni dell’Ambito di Sondrio per finanziare i voucher che consentono la riduzione della retta per i servizi per la prima infanzia accreditati con l’Ufficio di Piano, otto in totale, per l’anno educativo 2024/2025. Il bando per l’erogazione dei voucher individua quali destinatari i nuclei familiari, residenti nel comprensorio sondriese, con figli nati negli anni 2022, 2023, 2024, o attesi entro il 30 settembre del corrente anno, iscritti a tempo pieno a un servizio privato, con Isee minorenni non superiore a 30 mila