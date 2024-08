Mortal Kombat 2 | svelata la prima immagine del film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 2 agosto 2024)2:ladelIl regista e co-creatore diEd Boon ha rivelato ladel prossimo2 in un modo inaspettato. La scorsa settimana, al Comic-Con di San Diego, molti pensavano che si sarebbe potuto vedere un primo trailer del, atteso per il 2025. Purtroppo, ciò non è avvenuto e i fan si sono chiesti quando sarebbe stato possibile dare un’occhiata al. Fortunatamente, Boon ha deciso di dare ai fan diqualcosa su cui basarsi e ha divulgato un nuovo sguardo a Kitana nell’adattamento cinematografico. Condivisa sul suo account personale X (ex Twitter), Boon ha dichiarato di aver recentemente rubato un’di2 dal telefono del produttore Todd Garner.