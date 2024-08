LIVE Canottaggio Parigi 2024 in DIRETTA | splendido argento di Oppo Soares nel doppio pl

Leggi tutta la notizia su oasport

12:36 E si chiude qui anche la nostratestuale della penultima giornata dialle Olimpiadi di. Grazie per aver seguito l'evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 12:34 Terminate dunque le gare odierne con l'Italia che ha conquistato una nuova medaglia d'con ilpesi leggeri di Gabriele Stefano. Programma olimpico delche si chiuderà domani con le finali dei singoli e degli otto. 12:32 Non si distraggono le britanniche, che completano l'opera chiudendo in 6:47.06. Oro dunque Gran Bretagna con Emily Craig ed Imogen Grant,Romania e bronzo ancora una volta ad una sorprendente Grecia, che nel finale stampa le neozelandesi.