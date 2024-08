Il mistero della Mummia urlante | dopo millenni svelato l’enigma

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Roma, 2 agosto 2024 – A 89 anni dalla sua scoperta, ilpaurosa espressione del visocosiddetta “” è stato finalmente. L’inquietantecon la bocca aperta in un grido era stata trovata nel 1935, durante una spedizione a Deir Elbahari nei pressi di Luxor, l'antica Tebe. La smorfia inquietantedonna egizia, vissuta circa 3.500 anni fa, aveva scosso gli archeologi ed era rimasta a lungo senza spiegazione. Uno studio pubblicato su Frontiers in Medicine dà una risposta inquietante al: “L’espressione faccialepotrebbe essere letta come uno spasmo cadaverico”, il che significa che “la donna è morta gridando per l’agonia e per il dolore”, afferma Sahar Saleem, professoressa di radiologia dell'ospedale Kasr Al Ainy dell'università del Cairo.