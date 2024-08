Frattura bloccata col cartone scoppia il caso all’ospedale di Patti Messina | mancavano le stecche

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024)), 2 agosto 2024 – Arriva in pronto soccorso con ladel perone e, in mancanza diper gli interventi d'urgenza, il personale sanitario è costretto ad arrangiarsi utilizzando una scatola diper immobilizzare l’arto a un giovane di San Piero, nel Messinese. Succede all'ospedale Barone Romeo di. Ma l’improvvisata ingessatura non è andata giù al padre del ragazzo, che ha denunciato l’accaduto. Risultato? In meno di 24 ore l'assessorato regionale della Salute della Sicilia ha disposto un'ispezione urgente nell'ospedale. "Ho telefonato al genitore del ragazzo, ho chiesto scusa a nome della Regione siciliana – dice il governatore Renato Schifani –. Non ce l'ho con i medici, so bene che sono di frontiera e lavorano in condizioni a volte molto complicate.