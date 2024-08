Francesco Rocca compie 70 anni il Kawasaki più famoso e sfortunato di Roma | tra infortuni tormenti e delusioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) La gamba sinistra è segnata dalle cicatrici, ma la ferita mai rimarginata è nel cuore e nella memoria., oggi 70, ex terzino dellacon 173 presenze e 2 gol, 18 partite e una rete in Nazionale ha vissuto un ventennio dae mezzo secolo trae inquietudine. Era appena ventiduenne quando, il 19 ottobre 1976, crollò urlando sul prato delle Tre Fontane, quartiere Eur, nel bel mezzo dell’allenamento.stava palleggiando con l’arbitro Riccardo Lattanzi. Il ginocchio cedette. La gamba aveva preso una brutta botta in-Cesena, il 10 ottobre, manon volle sentire ragioni e rispose alla convocazione in nazionale. Giocò contro il Lussemburgo, sabato 16: l’ultima chiamata in azzurro, l’ultima partita da giocatore vero.