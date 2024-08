Date le mie due case a chi ha bisogno ma solo se è italiano | Lodi la nonnina muore e fa impazzire la sinista

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Aè scoppiata la polemica da quando il Comune della città è stato contattato dal notaio della 86enne Maria Grazia che ha lasciato da vendere al municipio due immobili di sua proprietà affinché il ricavato vada a "persone veramentese", a patto però che siano italiane e di. La stima prevista post vendita si aggira tra i 200 ei 280mila euro. Il Comune avrebbe potuto rinunciare alla gentile offerta dell'anziana signora, ma come si dice, a caval donato non si guarda in bocca e così nell'ultima seduta, giovedì scorso, il Consiglio comunale ha votato per la non rinuncia. Ed ecco che la richiesta avanzata dalla signora prima di morire sta già facendo molto discutere.