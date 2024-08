Dagli iris ai gigli i fiori da piantare in giardino in agosto

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 2 agosto 2024) Durante l’estate, se siete provetti giardinieri, potrete godere dei frutti del vostro impegno primaverile: isbocciano e regalano un tripudio di colori meravigliosi (nonché di profumi inebrianti), dando un tocco di vita agli spazi aperti. Pensate dunque che il mese disia di completo “riposo”? Vi sbagliate: ci sono alcune piante che hanno bisogno di più tempo per crescere, e quindi devono essere seminate con largo anticipo. Questo è il momento migliore perdeiche, il prossimo anno, vi sorprenderanno con la loro bellezza. Ecco quali sono. Cosanel mese diSebbene moltissime piante vengano seminate in primavera, per poter poi sbocciare in estate, la stagione calda può rivelarsi molto più impegnativa del previsto. Alcuni, che hanno una crescita più lenta, necessitano di maggior tempo per offrire il loro spettacolo più rigoglioso.