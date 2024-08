Da Lodi la fibra che controlla la glicebia | il fondo Italian Food punta su Heallo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024), 2 agosto 2024 –è un’azienda fondata nel 2019 e con sede operativa in provincia di, specializzata nell’estrazione dellasolubile Arabinoxilano (e di altre fibre e soluzioni naturali) e nell’impiego della stessa all’interno di alimenti, prodotti farmaceutici, cosmetici e pet. Nei giorni scorsi ildi Private CapitalFine, promosso da AVM Gestioni SGR S.p.a. (gestore EuVECA Società Benefit con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze regionali delMade in Italy), ha perfezionato un finanziamento convertendo inSrl. La società possiede due brevetti, registrati in Italia ed estesi all’estero, a tutela della tecnologia e dei processi adottati per l’estrazione di fibre solubili particolarmente efficaci per il controllo glicemico.