Colpo a Lanciano | Svaligiata la Casa dell' Ex Assessore Marusca Miscia

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 2 agosto 2024) Chieti - Una brutta sorpresa ha accolto, exdie attuale capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale, al rientro adopo una cena con la famiglia. La sua abitazione è stata infattida una banda di ladri che ha utilizzato una mola per aprire la cassaforte, fuggendo con contanti e gioielli. Il Furto I malviventi sono entrati in azione nella serata di ieri, nell’appartamento situato al primo piano di un palazzo in viale Cappuccini a. Secondo quanto ricostruito, quattro persone con i volti coperti hanno forzato una finestra per introdursi nell'abitazione. Una volta all'interno, i ladri si sono diretti subito nelle stanze da letto, dove hanno trovato e sventrato la cassaforte, alla ricerca di denaro e preziosi.