Chiariello | Tre scenari per Osimhen Lukaku? Il Napoli rischia di perderlo

(Di venerdì 2 agosto 2024) Umbertoanalizza la situazioneal. Tre possibilie il rischio di perdere l’attaccante belga. Le dichiarazioni a Radio CRC. Umbertoè intervenuto a Radio CRC nel corso della trasmissione “In Ritiro Con Te”, analizzando la complessa situazione di mercato del, in particolare riguardo Victore Romelu. La situazione: clausola senza scadenzaha chiarito la situazione contrattuale di: “La questioneè complicata, perché non è prevista (a meno che ci sia, ma non mi risulta) una deadline nel contratto. Per questo motivo teoricamente chiunque raggiunga un accordo con il calciatore e il suo entourage ed è disposto a versare la clausola rescissoria, lo può portare via fino all’ultimo secondo del calciomercato e ilnon può opporsi.