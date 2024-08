Traffico Roma del 01-08-2024 ore 10 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 1 agosto 2024) LuceverdeBentrovati sul Raccordo Anulare in carreggiata interna disagi anche per un incidente rallentamenti e code tra le uscite casse Avis Tiburtina perfile Truck Ardeatina in esterna rallentamenti e code tra le uscite BivioFiumicino a Tiburtina sul tratto Urbano dellaL’Aquila incolonnamenti da Portonaccio verso la tangenziale est sulla tangenzialein coda per lavori tra via delle Valli via dei Campi Sportivi in direzione stadio verso San Giovanni abbiamo file da Corso Francia Salaria sulla stessa ricordiamo la chiusura nel tratto di sopraelevata tra viale Castrense l’uscita Verano San Lorenzo Passamonti in direzione stadio per lavori code su Corso Francia tra Largo Gerolamo Belloni e via Flaminia verso il centro sempre per lavori Pontina in coda tra Castelno e Castel di Decima in direzione del cuore su via Ardeatina Ci sono code per...