Sostenibilità resilienza ed efficienza Come può cambiare la mobilità del futuro secondo Ferrante

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 1 agosto 2024) Infrastrutture moderne, sicure ed efficienti per garantire sistemi di trasporto resilienti e sostenibili, è questo l’obiettivo centrale delineato nel corso della riunione dei ministri del G7 Trasporti. Un impegno in cui l’Italia è in prima fila,spiegato da Tullio, sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i trasporti. Una serie di incontri e discussioni in cui sono stati tracciati i futuri orientamenti politici e industriali che guideranno l’Europa e il mondo verso un’era di maggiore connettività e stabilità. Il G7 dei Trasporti che si è svolto a Milano è stato dedicato aldelladi fronte alla crescente instabilità globale.