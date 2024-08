Recensione Amazfit Bip 5 Unity | comodo leggero ed economico

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ecco laapprofondita del nuovo smartwatchBip 5, ricco di funzionalità come gli orologi più costosi, ma che costa solo 70 euro Chi l’ha detto che uno smartwatch completo deve ostare un prezzo a tre cifre? ConBip 5, Zepp ha dimostrato di poter adattare una piattaforma completa come Zepp OS anche a un modello che costa appena 70 euro. L’ho testato nelle ultime settimane e sono impressionato da quantoè riuscito a racchiudere in un dispositivo così conveniente.Bip 5viene pubblicizzato come lo “smartwatch essenziale per tutti i giorni”? Ma sarà davvero così? Scopritelo nella mia! Design e qualità costruttivaBip 5A prima vista l’Bip 5vi ricorderà un Apple Watch con il suo design minimalista e il display quadrato.