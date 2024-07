Il Piacere della Lettura incontra Federica De Paolis

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) “Avevo molta voglia di raccontare questa storia con mia madre, questa mia esperienza. Non so perché c’era questa urgenza da parte mia, so solo che era un desiderio fortissimo, un’ambizione, un sogno”. Nel suo ultimo libro Da parte di madre (Feltrinelli, 2024)Deracconta il rapporto con sua madre entrandoci dentro in maniera schietta e sincera. Ospite al vodcast di Quotidiano Nazionale (il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno, Luce!) dal titolo “Il”, condotto da Giulia Carla De Carlo, l’autrice racconta la lunga gestazione, durata circa vent’anni, di una storia che inizialmente venne rifiutata dalle case editrici perché era forte si, ma “troppo acerba”. “Anni dopo, hoto Mariagrazia Calandrone, che mi ha dato una suggestione, un’immagine, racconta De. Mi ha detto: “parti da un oggetto“.