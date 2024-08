Il BMW Group continua a crescere in un ambiente volatile

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 1 agosto 2024) MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il gruppo Bmw ha chiuso il primo semestre con utili ante imposte pari a 8.023 milioni di euro, in calo del 14,2% dai 9.351 milioni di euro ma ha comunque registrato un utile netto di 5.656 milioni di euro, parimenti in calo dai 6.620 milioni del 2023. I ricavi calano solo delle 0,7% appena sotto i 37 miliardi, grazie a cui Bmw dimostra la sua elevata resilienza e può confermare le sue previsioni per l’intero anno grazie a un margine Ebit della divisione auto pari all’8,6%. Inoltre, con un livello costantemente elevato di investimenti, il Bmwanche a rafforzare il suo potere innovativo e ad ampliare la sua futura gamma di modelli.