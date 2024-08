Grande Fratello ex protagonista di Temptation Island rompe il silenzio

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 1 agosto 2024), exdiil. Parteciperà al reality show?, il reality show condotto da Alfonso Signorini prenderà il via precisamente dal 16 settembre. Continuano i casting per partecipare al programma televisivo più seguito che dura circa sei mesi. Giuseppe Garibaldi in qualità di assistente ai casting continua la sua avventura in giro per l’Italia per concludere la sua missione: trovare i giusti candidati NIP. Anche quest’anno l’edizione vedrà la partecipazione di personaggi noti nel mondo dello spettacolo e persone comuni che invece non hanno mai preso parte a nessun programma. Come ogni anno, Signorini verrà affiancato in studio e in ogni puntata da un’opinionista e da un’inviata social.