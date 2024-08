Esordio in Calabria per il primo Vinitaly and the City in trasferta al sud

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 1 agosto 2024) Da venerdì 30 agosto a domenicasettembre (dalle 18.30 alle 24), la versione fuori-fiera del salone internazionale del vino di Verona arriverà a Sibari. La formula itinerante dell'evento è dedicata ai winelover ed è inserita in un percorso sperimentale. L'obiettivo è diffondere la cultura enologica e la conoscenza e diffusione dei vini italiani di pregio promuovendo i territori. A Sibari anche la grande degustazione del Gambero Rosso L'iniziativa, in programma al Parco archeologico di Sibari, è frutto dell'intesa tra Regionee Veronafiere Spa, in collaborazione coi Parchi archeologici di Crotone e Sibari. Sarà curata, sotto il profilo organizzativo, dall'Arsac.