Ecco perché non si trovava Bimbo di Locorotondo dov’era davvero il piccolo Domenico

(Di giovedì 1 agosto 2024) La scomparsa delha avuto un lieto fine. 2 anni, è stato ritrovato otto ore dopo da quando si era allontanato dall’abitazione di famiglia a, in provincia di Bari. Stava giocando nel cortile davanti casa quando si sono perse le tracce. Le ricerche sono scattate subito e in tutta la zona e hanno impegnato sia forze di polizia, sia autorità locali sia comuni cittadini. Come detto, è stato ritrovato otto ore dopo da alcuni residenti che partecipavano alle ricerche mentre era sotto un albero di fico, a pochi chilometri da casa che si trova in contrada Serralta. Si tratta di 2-3 km al massimo, un tragitto che gli inquirenti per ora ritengono compatibile con le condizioni delche aveva graffi e una piccola ferita al capo.