Ecco com’è andata a finire Jacqueline incinta di Ultimo la scoperta choc sulla mamma Heather

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il pubblico ancora non riesce a capacitarsi del reiterato silenzio diParisi davanti al commovente annuncio della secondogenita,Luna Di Giacomo, edurante il concerto all’Olimpico di Roma. Diventeranno presto genitori e la futura nonna tace. Finalmente delle novità, pessime,cosa. Per il momento sembra inutile sperare in buone nuove riguardo al rapporto, inesistente, tra la star di una televisione ormai d’antiquariato e le sue due figlie maggiori Rebecca Jewel Manenti eLuna Di Giacomo, che tra loro hanno invece un legame unico. Novità sulle intenzioni diParisi sul nipote. Dall’annuncio della gravidanza diLuna Di Giacomo gli account social dell’ex showgirl si sono costellati di critiche per via del suo silenzio.