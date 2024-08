Dichiarazione dei redditi non conformi sequestro dei beni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 1 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDichiarazioni fiscali infedeli:preventivo di oltre 750.000 euro a ditta operante nel settore del commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento. Ad eseguire il provvedimento emesso dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, gli uomini del gruppo della Guardia di Finanza torrese. Destinatari la Vi.Elle Group Srl di Boscoreale e il suo rappresentante legale, indagato omessa. In base alle verifiche effettuate dai finanzieri per gli anni di imposta dal 2019 al 2023, è emerso che la società avrebbe omesso di presentare le dichiarazioni fiscali ai fine Ires per gli anni 2019, 2020 e 2021, in presenza di un’imposta dovuta pari a 422.713,21 euro e ai fini Iva per gli anni 2021 e 2022, in presenza di un’imposta dovuta di 336.605,93 euro.