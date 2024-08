Commissione Forteto Michelotti FdI eletto presidente Fare piena luce sulla fattoria degli orrori

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 1 agosto 2024) Si è costituta, per questa Legislatura, laparlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità Il, che le cronache hanno definito la. La comunità di Barberino di Mugello è stata negli anni scorsi al centro di una raccapricciante vicenda giudiziaria per abusi sessuali, maltrattamenti e pedofilia. Il “profeta” del, Rodolfo Fiesoli, è stato condannato in via definitiva a 14 anni e dieci mesi per abusi e da un anno e mezzo si trova agli arresti domiciliari. Questa mattina, in sala del Refettorio, a palazzo San Macuto, nel corso della prima seduta è statoil deputato Francesco, di Fratelli d’Italia. Vicepresidenti sono i deputati Elisa Montemagni e Andrea Quartini. Segretari sono il senatore Antonio Guidi e la deputata Ilenia Malavasi. La seduta costitutiva è stata presieduta dal senatore Guidi.