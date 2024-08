Cina-Italia | binomio ideale per creare ponte tra Oriente Occidente

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 1 agosto 2024) Pechino, 01 ago – (Xinhua) – In un mondo sempre piu’ tormentato dalle tensioni geopolitiche e dal confronto tra blocchi, l’incontro di lunedi’ tra il presidente cinese Xi Jinping e la presidente del Consigliona Giorgia Meloni ha sottolineato l’importanza di approfondire la comprensione reciproca e la cooperazione tra le nazioni. Essendo due importanti Paesi con un’antica civilta’ che si trovano alle due estremita’ dell’antica Via della seta, gli scambi amichevoli di lunga data tra i due Paesi hanno portato un contributo significativo agli scambi complessivi e all’apprendimento reciproco tra le civilta’ orientali e occidentali e al progresso dell’umanita’. L’enfasi sull’apprendimento reciproco giunge in un momento critico.