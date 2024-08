Chiariello | Vi svelo i tre nuovi acquisti del Napoli

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 1 agosto 2024) Umbertosvela i tre colpi in arrivo al. Dettagli su ruoli e caratteristiche deiarrivi. Umbertoha rivelato importanti novità sul calciomercato deldurante un intervento a Radio CRC, emittente ufficiale del club partenopeo.annuncia treper ilIl giornalista ha dichiarato: “Brescianini, Gilmour e Lukaku sono in arrivo a, sono stati scelti direttamente da Conte.” Riguardo all’attaccante belga,ha spiegato: “So benissimo perché Conte vuole Lukaku, sa come utilizzarlo.” Sul centrocampista scozzese,ha commentato: “Gilmour è la fotocopia di Lobotka, anche se ad oggi Lobotka è inarrivabile ed è tra i primi tre al mondo, ma ha tante caratteristiche sue.