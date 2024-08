Britney Spears il film tratto dalla sua autobiografia ha un regista | Non vedo l’ora di cominciare!

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 1 agosto 2024) Universal Pictures si è aggiudicata i diritti di sfruttamento di The Woman In Me, biografia di, che quindi diventerà ufficialmente presto un, per la regia di Jon M. Chu, autore del musical Wicked; la pellicola, di cui al momento non si hanno altre notizie, sarà prodotta da Marc Platt (La La Land). Excited to share with my fans that I've been working on a secret project with #MarcPlatt. He’s always made my favorite movies stay tuned —(@) August 1, 2024aveva preannunciato un progetto segreto, proprio in collaborazione con Platt, pochi ore prima dell’ufficializzazione, su X: “Ha fatto tutti i mieipreferiti, e presto lavoreremo insieme, sono davvero esaltata, state pronti!”. Mesi fa, era partita l’agguerrita asta per la vendita dei diritti, con molti grandi nomi in lizza.