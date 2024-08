Arrampicata In tre ai mondiali in Cina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Tre ravennati aigiovanili diin programma ina Guiyang dal 24 agosto. Vestiranno la maglia azzurra Sara Strocchi e Ludovico Borghi dell’Istrice Ravenna e il faentino del Gruppo Sportivo esercito Marco Rontini. Ludovico Borghi e Marco Rontini, si legge in una nota stampa, gareggeranno nella categoria Junior Male, mentre Sara Strocchi dovrà vedersela con le avversarie della categoria Youth A. Fanno parte della delegazione anche i due tecnici Filippo Maresi e Stanislao Zama, a conferma della solidità ravennate in questa disciplina. Il direttore tecnico e presidente della Carchidio Strocchi Aldo Reggi è intanto impegnato alle Olimpiadi di Parigi come responsabile tecnico persportiva speed.