Tajani | al lavoro per de-escalation M O

(Di mercoledì 31 luglio 2024) 17.10 "Continuiamo a lavorare per scongiurare un'estensione del conflitto in Medio Oriente".Così il vicepremier e ministro degli Esteri,, al question time alla Camera. "Non vogliamo che il Medio Oriente piombi in una guerra aperta:dal 7 ottobre il governo è impegnato per favorire la de-". Si dice d'accordo con Blinken sul cessate il fuoco a Gaza che "è imperativo". Sulle contestazioni in Venezuela, dice: "Il governo è con il popolo venezuelano", "Continueremo a chiedere verifiche sugli atti elettorali".