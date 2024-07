Storia già finita tra Martina De Ioannon e Carlo Marini? Il gesto inequivocabile

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Terminato Temptation Island, le strade diDee Raul Dumitras si sono separate. Lei ha avviato una frequentazione con, mentre lui attualmente sta frequentando l’ex tentatrice Nicole Belloni. In queste ore, però, sul web è trapelata una notizia che sta lasciando molti senza parole. Pare, infatti, che la relazione trasia già giunta al termine. Colpo di scena tradopo Temptation Island Cosa sta succedendo traDedopo Temptation Island? La ragazza è uscita da single e si è detta pronta a cimentarsi in una nuova conoscenza, ovvero, quella con. I due sono stati avvistati insieme in diverse occasioni, tuttavia, entrambi ci hanno sempre tenuto a ribadire di non essere fidanzati.