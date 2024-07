Quando la domanda dei lanci cresce la US Space force sovvenziona Nuovi fondi per Ula e SpaceX

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 31 luglio 2024) La USha deciso di aumentare il valore dei contratti dio con United launch alliance (Ula) eX di quasi 1,8 miliardi di dollari, per soddisfare lante di missioni spaziali nell’ambito del programma National securitylaunch phase 2 (Nssl). Un portavoce del Comando dei sistemi spaziali dellaha dichiarato: “Queste modifiche ai contratti sono necessarie per riflettere l’aumento delle missioni previste nell’ambito del contratto della Fase 2”. Inizialmente stabilito nel 2019, il contratto Nssl Fase 2 prevedeva 34 missioni, suddivise in un rapporto 60/40 tra Ula eX. Tuttavia, l’attualedispaziali è aumentata significativamente, portando il programma a includere ora 49 missioni.