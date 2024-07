Neve Campbell protagonista di Scream 7

Leggi tutta la notizia su mistermovie

Neve Campbell, che ha interpretato Sydney Prescott sin dal primo capitolo di "Scream" nel 1996, tornerà come protagonista nel settimo film della serie. Dopo la sua assenza nel sesto capitolo del 2023, l'attrice ha accolto con entusiasmo l'opportunità di tornare. In una recente intervista con 'Entertainment Tonight', Campbell ha spiegato che la decisione è stata influenzata dalla direzione del nuovo film, che si concentrerà di nuovo su Sydney. Ritorno alle Origini della Saga Scream in Scream 7 "Seguiremo Sydney," ha dichiarato. "Mi hanno proposto il concetto ed è il motivo per cui ho accettato. Adoro questi film, è così divertente farne parte, ne sono così grata, non avrei mai potuto immaginare di prendere parte a un film che sarebbe durato così tanti decenni.