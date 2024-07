Materie critiche cosa dice il decreto approvato dalla Camera

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Alla fine di giugno il Consiglio dei ministri ha dato il via libera allegge sulleprimeper adeguare la normativa nazionale agli obiettivi del regolamento europeo Critical Raw Material Act. Il provvedimento,ieri allain prima lettura, che scade il prossimo 24 agosto “definisce misure urgenti finalizzate all’attuazione di un sistema di governo per l’approvvigionamento sicuro e sostenibile delleprime considerate strategiche” per l’importanza di queste“nella realizzazione delle transizioni verdi e digitale e nella salvaguardia della resilienza economica e dell’autonomia strategica”.