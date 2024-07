Lautaro Martinez scalpita il capitano! Inter manca poco

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Nemmeno il tempo di festeggiare la vittoria in Copa America – con tanto di finale decisa da un suo gol – cherivolge già la testa all’. Tanta la voglia di iniziare con una nuova stagione.si prepara dopo gli impegni estivi e guarda subito all’. In attesa del rientro in Italia dopo le vacanze, previsto per l’8 agosto, ilnerazzurro mostra tutta la sua voglia di scendere in campo con la maglia nerazzurra, completa di due stelle e tricolore, e guidare i suoi compagni verso un altro anno pieno di successi. ““, queste le due – semplici – parole che fanno però capire quantostia aspettando il momento di giocare, di nuovo, per la sua. Con tanto di rinnovo.