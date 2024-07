Fassino e il furto del profumo? Video molto equivoco Rumors clamorosi | come sta per finire

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Torna d'attualità la vicenda grottesca dei furti dial Duty Free dell'aeroporto di Fiumicino di Piero. L'ex-sindaco di Torino si era giustificato dicendo di aver dimenticato ilnella tasca e di non averlo pagato per una dimenticanza, anche se poi alcunied episodi recidivi lo avevano inchiodato a più gravi responsabilità. L'episodio-chiave è del 15 aprile scorso.era a Fiumicino in attesa del suo volo per Strasburgo. Quel giorno doveva presiedere i lavori dell'Assemblea del Consiglio d'Europa, dato che è a capo del comitato Medio Oriente. Poi il presunto: unda 100 euro di Chanel. Secondo le testimonianze dei lavoratori del duty free 25 del Terminal 1, la mattina del 15 aprile alle 10,30 non è stata l'unica. Secondo, mentre stava per andare a pagare ha ricevuto una telefonata.