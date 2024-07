Crypt Custopdian – Rivelata la data d’uscita

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 31 luglio 2024)Custodian, un affascinante metroidvania con elementi similari a Zelda con visuale dall’alto, realizzato dal veterano sviluppatore Kyle Thompson (Sheepo, Islets), ha rivelato la suadi uscita per il 27 agosto, tramite il publisher Top Hat Studios su PC, Nintendo Switch, PS5, PS4 e Xbox. Prendete la vostra fiscopa e vestite i panni di Pluto, un gatto dispettoso che è appena morto ed è atterrato nel Palazzo dell’Aldilà. Dopo un incontro disastroso con la Guardiana dell’Aldilà, Kendra, verrete immediatamente banditi e condannati a fare gli inservienti dell’aldilà per sempre! PER SEMPRE! Frequentate altri fantasmi condannati, combattete contro le bestie ed esplorate un paesaggio vasto ed esteso, pieno di abitanti curiosi e divertenti, segreti nascosti e angoli, fessure e curiosità apparentemente infinite.