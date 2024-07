Verde blu e grigio sono i nuovi pantoni dell’acqua

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 30 luglio 2024) Talvolta non ci rendiamo conto dell’importanza e dell’unicità degli elementi con cui abbiamo a che fare giornalmente. L’acqua è uno di questi, protagonista non solo della maggior parte dei tessuti che compongono il nostro organismo ma anche sostanza fondamentale per la vita sulla Terra. A tutti i livelli, e sempre di più anche in quello agricolo e industriale, l’acqua va trattata come una risorsa idrica esclusiva, che occorre preservare, recuperare, riutilizzare e mai sprecare. Dal coinvolgimento degli allevatori, alle attività di recupero e riutilizzo degli scarti, fino all’autoproduzione energetica, il gruppo Inalca e? in prima linea per fare la sua parte nell’applicare i principi di economia circolare e nel rispetto dell’ambiente lungo tutta la filiera, dall’allevamento al prodotto finito.