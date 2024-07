Unomattina estate Alessandro Greco spiazza Greta Mauro

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 30 luglio 2024) News tv. “Abbiamo dei nasoni in studio”., cosa è successo a “” – Ogni giornoentrano nelle case degli Italiani con il programma “Uno Mattina”. Tra i due la complicità è evidente e spesso i due si scambiano battute. ( dopo le foto) Leggi anche: Mirko Brunetti e Shaila Gatta, l’ex velina racconta tutta la verità sulle foto Leggi anche: “GF Vip”, i commenti choc su Elenoire Ferruzzi “”,è al timone di, su Rai 1, al fianco di. L’ingresso in studio è stato caratterizzato da una battuta dall’elevato tasso di autoironia pronunciata dal conduttore. Una frase a cui la giornalista ha replicato per le rime.