The Boys | lo showrunner svela da che parte starà soldatino nella quinta stagione

(Di martedì 30 luglio 2024) The: loda cheDopo essere stato (per poco) sconfitto e messo sotto ghiaccio alla fine della terzadi The, Soldier Boy ha fatto una breve apparizionescena post-credits del recente finale della quarta, e nel fine settimana, durante il San Diego Comic-Con, abbiamo avuto la conferma che Jensen Ackles tornerà ufficialmente come series regular per lae ultima. L’ex leader di Payback non era molto fedele a nessuno se non a se stesso, ma ha lavorato al fianco di Billy Butcher e della banda per la maggiordella terza, anche dopo aver scoperto che Patriota era il suo figlio biologico. Purtroppo, l’attacco di Soldier Boy a Ryan ha costretto Butcher a tradirlo, e sembra che il mega-potente Supe gli serbi rancore.