Telone fai da te contro la calura Strane soluzioni per il disagio al capolinea degli autobus

(Di martedì 30 luglio 2024) Sarzana, 30 luglio 2024 – Undi emergenza per riparare gli utenti dal sole cocente mentre aspettano in coda il proprio turno per acquistare il biglietto. Non è un gazebo, neppure un ombrellone ma una sorta di grande lenzuolo color deserto legato ai paletti del box della biglietteria e ristoroautisti da semplici fascette di emergenza. Questo è l’ultimo ritrovato di accoglienza neldi piazza Terzi, il principale punto di partenzain città in questi giorni particolarmente frequentato soprattutto nei giorni feriali. Ben diversa la situazione la domenica quando le corse diminuiscono e di conseguenza anche l’afflusso sia dei pendolari che dei turisti. Adesso sul gazebo sventola il lenzuolo che dovrebbe riparare dal sole gli utenti mentre acquistano il biglietto oppure rinnovano gli abbonamenti alla cassa.