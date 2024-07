Parigi 2024 scherma | l’egiziana Nada Hafez in pedana al settimo mese di gravidanza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 luglio 2024) Agli ottavi di finale della sciabola alle Olimpiadi dialdi. Questa è l’incredibile storia raccontata da, atleta egiziana, attraverso un post sui social. “Vi sembrava che fossimo in due sulla, ma eravamo in tre: io, la mia avversaria e il mio bambino che verrà al mondo – scrive la 26enne -. Io e il mio bambino abbiamo avuto la nostra giusta dose di sfide, sia fisiche che emotive. Le montagne russe dellasono dure di per sé, ma dover lottare per mantenere l’equilibrio tra vita e sport è stato a dir poco faticoso, però ne è valsa la pena. Sono orgogliosa di essere arrivata fino agli ottavi di finale“. Poi i ringraziamenti di rito rivolti al marito Ibrahim e alla sua famiglia. “Era la mia terza Olimpiade ma è questa è stata diversa, portando con me un piccolo olimpico”.