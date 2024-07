Lucchese ecco la campagna acquisti Fatta per Welbeck si avvicina Cosentino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) Prosegue il ritiro estivo per la, che presto scenderà di nuovo in campo per le prossime amichevoli estive. Intanto la società ha informato che nel corso della prima parte della preparazione e dopo l’amichevole di Castelnuovo hanno marcato visita Sabbione e Gucher alle prese con lievi problemi di affaticamento, tanto è vero che sono rientrati in gruppo. Più complicato, a quanto pare, l’infortunio occorso a Tumbarello. Il centrocampista ha accusato un problema al ginocchio, dovuto ad un contrasto durante il match di Castelnuovo, ma non ha nulla di serio, così si legge nel comunicato ufficiale. Ora è a riposo preventivo anche se molto probabilmente dovrà effettuare esami specifichi per capire meglio l’entità del malanno. Qualcuno ha ipotizzato uno stop di una quindicina di giorni, che vorrebbe dire saltare la gara di coppa Italia a Vercelli in programma l’11 agosto.